«Em matareu, tio»: les noves i reveladores transcripcions de la detenció letal de George Floyd

Noves transcripcions de la detenció en què va perdre la vida George Floyd a Minneapolis revelen que aquest l'afroamericà va dir en més d'una vintena d'ocasions que no podia respirar i fins i tot en un moment va témer per la seva vida arran de l'actuació dels policies: "em matareu, tio"."Llavors deixa de parlar, deixa de cridar. Parlar et treu molt d'oxigen", va respondre l'agent Derek Chauvin, detingut per la seva presumpta responsabilitat en la mort de Floyd el 25 de maig, origen d'una onada de protestes sense precedents en contra del racisme sistèmic i la violència policial als Estats Units.La transcripció, elaborada a partir dels sons captats per les càmeres dels policies, demostraria que Floyd va intentar col·laborar amb els agents, als quals fins i tot va arribar a dir que tenia la Covid-19 per intentar que s'allunyessin d'ell i va implorar que no li disparessin, al·legant que ja havia estat tirotejat en una ocasió anterior per les forces de seguretat.També consta en aquestes transcripcions que Floyd, de 46 anys, es va resistir a entrar al cotxe patrulla, esgrimint que tenia claustrofòbia i ansietat.El document ha estat lliurat davant un tribunal per la defensa de Thomas Lane, un altre dels agents imputats, per intentar-lo exonerar de possibles abusos. Chauvin, l'agent blanc que va posar el seu genoll sobre el coll de Floyd, està imputat d'homicidi, mentre que tres dels seus companys estan assenyalats com a possibles còmplices.Lane, gairebé sense experiència, va traslladar en un moment la seva preocupació a Chauvin davant la possibilitat que Floyd pogués patir algun tipus de xoc que provoca la mort en situacions d'estrès o sota la influència de les drogues. En un altre moment, un dels policies, Alexander Kueng, va recriminar a Floyd seu comportament "erràtic", però el sospitós va negar haver consumit drogues i va atribuir la seva actitud al fet que estava "espantat".Durant la vista judicial, els advocats de Lane han mostrat imatges del cotxe de Floyd en què es veurien bitllets falsos de 20 dòlars, suposat origen de l'actuació policial, arran de l'alerta donada per una cafeteria de la zona sobre un presumpte pagament fraudulent, segons The Washington Post. "No he fet res dolent", va dir Floyd en un dels primers moments de la seva conversa amb els agents.

