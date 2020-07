El govern espanyol no descarta tornar a l'estat d'alarma

La portaveu del govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, no ha descartat tornar a decretar l'estat d'alarma pels rebrots si així ho recomanen les autoritats sanitàries. "Si en algun moment les autoritats sanitàries consideressin que el govern d'Espanya ha d'adoptar mesures addicionals, ho vam fer anteriorment i, evidentment, ho tornaríem a fer", ha dit Montero aquest dijous al matí en una entrevista a Telecinco.La portaveu de l'executiu espanyol ha remarcat que per ara segueixen amb la tasca de "coordinació" amb les CCAA, que són les que tenen la "responsabilitat", i ha destacat la feina que està fent la Generalitat amb el brot de Lleida Sobre el rei emèrit, Montero ha opinat que tothom deu sentir "preocupació" i "perplexitat" coneixent les informacions "greus" sobre els presumptes negocis irregulars de Joan Carles I. Montero ha subscrit les paraules de Pedro Sánchez sobre la "pertorbació" per les informacions i també l'agraïment pel fet que Felip VI se'n distanciï.D'altra banda, Montero ha insistit a allargar la mà al PP per als pressupostos. Montero ha desitjat "tenir uns comptes públics que comptin amb el consens de tots", inclosos els populars, "a qui no descarto a l'hora de poder formular-les". Donar aquest suport, segons Montero, no és fer-ho a l'executiu sinó "a Espanya". "Tots hem d'aportar el nostre granet de sorra" per tenir PGE, ha remarcat.

