Trilla, sobre el repunt de contagis a Barcelona: «Cal tenir els ulls molt oberts»

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha afirmat que l' augment de casos que s'ha registrat a la ciutat de Barcelona no és "significatiu ni molt importat", però ha afirmat que cal tenir "ulls molt oberts". "No sembla que pugi de forma espectacular però tampoc estem en una època de les més tranquil·les", ha manifestat en declaracions a Catalunya Ràdio.Ha afegit que, tot i que es diagnostiquen més casos tant a la primària com als hospitals, els ingressos a l'UCI continuen baixos. Ha explicat que l'augment de casos que s'està donant en zones com Barcelona és de persones sense símptomes o amb símptomes més lleus, més jove que al març i a l'abril i amb pocs ingressos a l'UCI.En línies generals, ha assegurat que el rastreig de contactes d'aquests casos és de grups "relativament baixos" i ha instat a mantenir la vigilància i les mesures de seguretat perquè continuï sent així.En el cas del Segrià, ha valorat que és "possible" que continuïn els contagis perquè la mobilitat a l'interior està permesa i la probabilitat que algú estigui infectat és "bastant més alta" que en altres zones de Catalunya.Davant d'aquests brots, ha apostat per mesures "més proporcionades" i "més limitades" que permetin el control del brot "sense haver d'anar a mesures més dràstiques". D'altra banda, ha assegurat que hi ha una llei de mesures de salut pública del 1986 que permet prendre mesures jurídiques en favor de la salut pública, tal i com reclamava l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo.D'altra banda, ha valorat positivament la creació d'una unitat específica per coordinar de forma continuada la resposta a la Covid-19. Ha afirmat que ha de servir per "coordinar i dirigir i posar a l'abast les eines i les persones que ajudin a tenir un millor control".

