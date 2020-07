La Casa Reial i la Moncloa contemplen l'exili de Joan Carles I per salvar Felip VI

No hi ha dia sense que algun mitjà de comunicació internacional o estatal publiqui un nou capítols dels incomptables escàndols econòmics de la monarquia espanyola. Aquest dijous, El Español publica en exclusiva el contracte de la donació de 65 milions d'euros -provinents d'una societat panameya que va rebre diners del rei de l'Aràbia Saudita- a Corinna Larsen. És el primer document que surt a la llum signat per tots dos. El degoteig constant d'informacions a la premsa fa tremolar el Palau de la Zarzuela i és per això, segons explica El Confidencial , que la Casa Reial i la Moncloa ja estudien vies per a driblar la situació.L'objectiu principal de les institucions, segons fonts del "màxim nivell" de l'executiu espanyol recollides pel mitjà, es distanciar al màxim Joan Carles de l'actual rei Felip VI. Desvincular-los. Si cal, al màxim nivell. Aquesta via aniria al marge de la dels tribunals - la Fiscalia del Suprem investiga les comissions per l'AVE de La Meca - i contemplaria que el monarca emèrit abandonés la Zarzuela o, fins i tot, s'exiliés.A la Moncloa i la Casa Reial, tal com relata El Confindecial, regna la preocupació pel destructiu ressò internacional que pot agafar la qüestió si la bola de neu continua rodolant, i la crisi institucional i el dany a la imatge de la monarquia espanyola que tot plegat podria suposar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor