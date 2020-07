Hoffman assegura que el Mobile 2021 se celebrarà tot i la Covid-19

El conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, ha assegurat que el Mobile World Congress del 2021 se celebrarà tot i la Covid-19. "Si les opinions dels científics, dels polítics o fins i tot raons legals o mèdiques diuen que no és possible fer el congrés la primera setmana de març, se celebrarà en algun altre moment de l'any", ha assegurat en declaracions a TV3 A més, ha afirmat que l'organització treballa amb alternatives, com una plataforma digital per fer videoconferències, per celebrar el certament encara que no es permetin grans concentracions de persones. La companyia ja té un 80% de l'espai de la Fira reservat per a l'edició de 2021 i un 75% de les principals companyies del sector han confirmat la seva presència.El màxim responsable del congrés de telefonia mòbil ha assegurat que la solució de l'organització davant la cancel·lació de l'edició d'enguany ha tingut una bona rebuda. Els organitzadors de la fira van donar l'oportunitat de tornar l'import de les entrades als assistents i van oferir als expositors retornar els diners o descomptes per als tres pròxims anys, a més de mantenir les tarifes de 2019. Tot i això, no s'ha manifestat sobre si les companyies estan exigint clàusules que cobreixin un possible rebrot.El MWC va ser un dels primers grans certàmens mundials en suspendre's a conseqüència del coronavirus per un degoteig de cancel·lacions d'empreses davant la por del virus. Recentment, la companyia va prorrogar la seva estada a Barcelona fins al 2024.

