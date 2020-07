El Barça envia l'Espanyol a Segona

Després de 27 anys a Primera Divisió, l'Espanyol tornarà a l'infern de Segona la propera temporada amb una empenta final del Barça. Així s'ha certificat aquest dimecres al Camp Nou, amb el final més traumàtic possible per un conjunt que no ha estat a l'altura del que s'esperava quan fa tot just un any es classificava per a l'Europa League, on va ser eliminat clarament pels Wolves de la Premier League.Sobre la gespa ha passat poca cosa. En un partit gris dels dos equips, el més destacable ha estat l'expulsió d'un jugador de cada banda en tres minuts a la segona part (Ansu Fati i Pol Lozano). En aquesta desconcertant situació, Luis Suárez ha caçat un rebot dins l'àrea provocat per una combinació entre Griezmann i Messi per liquidar la poca fe que li podia quedar a l'Espanyol.L'Espanyol 2019/20 ha estat una màquina de cremar entrenadors. A la fotografia del descens hi sortirà Rufete, però pel camí n'hi ha hagut tres més. L'aposta per un tècnic de la casa amb David Gallego no va funcionar, i ni Pablo Machín ni Abelardo van ser capaços de reanimar l'equip.L'aturada per la pandèmia del coronavirus semblava que podia significar un punt d'inflexió. Amb el fitxatge milionari de Raúl de Tomás i l'impuls d'Abelardo, l'Espanyol va arrencar amb una victòria contra l'Alabès i un empat al camp del Getafe que convidaven a l'optimisme, però la dinàmica es va tallar en sec amb cinc derrotes seguides que s'ha prolongat al Camp Nou, la casa de l'etern rival, i ha rematat una temporada blanc-i-blava de malson.

