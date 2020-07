Confirmat un nou brot a les Terres de l'Ebre per un claustre de professors

El departament de Salut ha confirmat aquest dimecres la detecció, per part del servei de vigilància epidemiològica de les Terres de l'Ebre, d'un nou brot per coronavirus amb el focus en un claustre de professors. Aquesta reunió presencial es va fer a l'institut del Perelló i el focus afecta a hores d'ara persones que resideixen a Xerta i a Camarles, segons Salut.Actualment, hi ha 4 casos positius i s'està realitzant el seguiment a 46 contactes. El primer cas que va presentar símptomes va fer-ho el passat 30 de juny. En aquest moment no hi ha cap hospitalitzat.Aquest mateix dimecres, el centre ha penjat una nota del departament d’Educació a la seva web anunciant el tancament “per motius sanitaris”, sense especificar quins.Amb aquest brot són dos ja els detectats recentment a les Terres de l’Ebre, l’anterior anunciat dimarts per Salut amb tres positius i 34 contactes als quals es manté en aïllament a l’espera del resultat de les proves PCR.Des del la Regió Sanitària Terres de l’Ebre insisteixen, en un comunicat, en la necessitat de fer compliment de les recomanacions bàsiques per tal d'evitar la transmissió de la Covid-19

