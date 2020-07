He de portar mascareta a la platja?

La mascareta és obligatòria a Catalunya des d'aquest dijous, 9 de juliol. Ho és per a tots aquells majors de sis anys tant a l'aire lliure com en espais públics oberts o tancats encara que hi hagi distància de seguretat. Ara bé, hi ha algunes excepcions. Per exemple, com així ha sigut des del primer dia, no cal dur-la per fer esport. Tampoc cal dur-la a la platja. Aquest darrer era un dels grans interrogants que havien sorgit a partir de l'anunci del pla del Procicat, i el Departament de Salut ho ha concretat aquest mateix dimecres a la tarda.Xavier Llebaria, director de l'Agència de Salut Pública, ha insistit que la mascareta és i serà obligatòria en totes les activitats, excepte en aquelles que "per la seva naturalesa" facin incompatible el seu ús. I quines són? "No s'haurà de dur mascareta en els grups de convivència estables, casals d'estiu, piscines o platges, ni per banyar-se ni per prendre el sol", ha apuntat Llebaria. "El sentit comú ens diu que no hi ha cap risc en banyar-se i prendre el sol sense mascareta a la platja", ha reblat.

