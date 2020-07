Puigneró guanya punts en la cursa pel candidat efectiu de JxCat

Calvet i Borràs mantenen intactes les aspiracions, mentre que el fitxatge de Canadell com a independent continua sent una alternativa que se sospesa a Waterloo

"Jordi Puigneró és el nom que cau menys malament a totes les faccions". La frase és d'un alt dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) que segueix des de primera fila la reordenació -encara encallada- de l'espai que lidera Carles Puigdemont. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, que es mou amb prudència en el complex entramat de negociacions que existeixen entre l'exili, Lledoners i la seu del PDECat per evitar la trencadissa camí de les eleccions, apareix com el dirigent que guanya més punts en la cursa -encara soterrada, però a tota màquina entre bambolines- existent a JxCat per ser el candidat a la presidència de la Generalitat als propers comicis.Així ho remarquen diverses fonts consultades per, que malgrat tot insisteixen que no hi ha "cap decisió presa". Un dels dubtes a resoldre és com acaba la negociació entre Puigdemont i el líder del PDECat, David Bonvehí, que mantenen contactes aquests dies per resoldre un encaix complex . Si hi ha acord, mantenen les mateixes fonts, Puigneró es pot convertir en un "camí del mig": és militant del partit -també ho va ser de CDC-, però està "alineat" amb l'exili i amb l'estratègia de posar en marxa la nova formació que impulsa Puigdemont. No és al grup impulsor del nou partit, però en comparteix les línies mestres i s'ha adherit al manifest que el promou.Al mateix temps, però, no ha deixat de mantenir contacte amb el PDECat. Fonts del partit, per exemple, assenyalen que es va trobar amb Bonvehí fa tres setmanes. "Puigneró voldria un acord", sostenen els dirigents consultats. Aquest dijous, el conseller de Polítiques Digitals -un àmbit d'actuació que l'uneix amb Puigdemont, a qui ha visitat a Waterloo al llarg de la legislatura- viurà un dia transcendent amb la presentació del llibre El 5è poder. La República digital a les teves mans (La Campana). Al recinte de la nova llibreria Ona Llibres l'acompanyarà Pilar Rahola, articulista de La Vanguardia, col·laboradora de TV3 i ben connectada amb l'estructura de l'exili.El seu entorn insisteix que "encara han de passar moltes coses" en la reordenació de JxCat per considerar definitiva la seva aposta per ser candidat. Una d'elles és clarificar el paper que vol jugar Puigdemont en les properes eleccions. Sectors de la formació que lidera aposten perquè sigui cap de cartell als comicis acompanyat d'un número dos efectiu. Sense anar més lluny, la consellera Meritxell Budó ho defensava fa una setmana al programa Catalunya Nit de Catalunya Ràdio , i en privat són destacats els dirigents que apel·len a l'aura guanyadora de l'expresident -es va imposar a ERC tant a les catalanes del 2017 com a les europees de l'any passat- perquè sigui de nou candidat. El 9 de febrer NacióDigital ja va avançar aquesta possibilitat No té una decisió presa de forma definitiva -així ho assenyalen membres de JxCat que han tractat amb ell la qüestió-, però tampoc descarta tornar a liderar electoralment el seu espai. Hi ha senyals externs de l'expresident que han situat Puigneró a la cursa de sortida, com és el cas de la inclusió en l'alineació catalana de la taula de diàleg -deixant fora de la mesa consellers amb més pes polític- o bé les fotografies plegats a Perpinyà a finals de febrer. El conseller també el va acompanyar en un viatge a Irlanda a principis del 2019 i, abans, en una roda de premsa a la delegació de la Generalitat a Brussel·les.Vol dir això que Puigneró és l'únic dels candidats que aspiren a liderar JxCat a les urnes? Hi ha dos noms més que sobresurten: Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, i Laura Borràs, cap de files de JxCat a Madrid. Calvet és qui més s'ha pronunciat a favor de les primàries com a mètode per escollir el cap de cartell efectiu, i ja ha anunciat la seva intenció de presentar-s'hi . Borràs, representant de l'ànima dels més independents de la formació, manté intactes les seves aspiracions malgrat que té una causa oberta al Tribunal Suprem per presumpte fraccionament de contractes mentre era la directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Declara el dia 22 Borràs és el nom preferit del president Quim Torra i un dels més coneguts en l'univers de JxCat, tenint en compte que ha estat consellera de Cultura i candidata en dues ocasions al Congrés dels Diputats. "Faria bon tàndem amb Puigdemont", remarca un dels consultats. En veu baixa, hi ha dirigents del partit que admeten que "van tard" a l'hora de reordenar-se i d'escollir candidat, perquè les eleccions poden arribar a la tardor, sempre i quan ho permeti la crisi sanitària, que torna a ocupar bona part de la feina al Govern amb el confinament del Segrià . Àngels Chacón, consellera d'Empresa i la preferida del PDECat, no s'ha pronunciat públicament sobre la situació a JxCat.Aquest dijous, però, el protagonisme serà per a Puigneró i el seu llibre, l'epíleg del qual el signa Puigdemont. "El meu encàrrec no ha estat venir a fer autonomisme 2.0", assenyala a les pàgines del volum que presenta. A partir del 25 de juliol, quan el nou partit ja sigui una realitat, arrencarà una cursa -que també inclou noms com el de Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç i possible fitxatge independent i que és ben vist tant per Torra com per Puigdemont- per liderar-lo a les urnes que tindrà en el conseller un dels protagonistes. De moment, guanya punts perquè no genera anticossos en bona part dels sectors de la formació i es manté allunyat del dia a dia de les negociacions entre JxCat i el PDECat. El resultat final és una incògnita.

