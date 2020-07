​Troben amb vida la dona de 84 anys desapareguda al Baix Empordà

Localitzada la Lucia amb vida. Gràcies per la vostra col·laboració



Localizada Lucía con vida. Gracias por vuestra colaboración https://t.co/ho0H3Yhv6G — Mossos (@mossos) July 8, 2020

Final feliç. Els Mossos d'Esquadra han trobat amb vida la Lucia, la dona de 84 anys que portava desapareguda a Mont-ras, al Baix Empordà, des del dilluns. Així ho ha comunicat el mateix cos de la policia catalana a través de les xarxes socials, pel mateix canal que hores abans havien sol·licitat col·laboració ciutadana.L'ajuntament havia fet una crida de voluntaris per participar en el dispositiu de recerca de la veïna. Hi han participat Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil i associacions. Segons concretava el consistori, la dona es podria haver desorientat. En les últimes hores s'han fet batudes per la zona urbana.

