Salut considera que confinar tothom a casa cada vegada que hi ha un brot «no és sostenible»

Aturar els contagis sense necessitat de fer un confinament domiciliari. Aquest és l'objectiu que es fixa la conselleria de Salut i així ho ha verbalitzat el metge especialista en medicina predictiva i salut pública de l'Institut Català de la Salut (ICS) Jacobo Mendioroz, que dirigirà la nova unitat de seguiment de la Covid-19 que es posa en marxa. "El tancament cada cop que es dispara l'epidèmia no és un sistema sostenible i adequat", ha explicat. El canvi de model passa, ha insistit, per un canvi d'hàbits de la ciutadania i el respecte estricte de les mesures de distància, higiene de mans i mascareta, obligatòria a partir de demà tant a espais públics oberts com tancats. Seguint aquesta pauta, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat que en el cas de la comarca del Segrià "s'han pres les decisions quan toquen", però ha reconegut que en aquesta epidèmia res es pot donar per absolut. Ha insistit, però, en les mesures que prioritàriament s'han pres més enllà del confinament perimetral, com ara la prohibició de visites a les residències, la protecció de les persones vulnerables i la prohibició de reunions en grups de més de deu persones. L'efectivitat d'aquestes mesures, ha dit, es començarà a detectar a partir de la setmana que ve.La majoria de brots al Segrià, ha dit Mendioroz, estan controlats o en procés d'estar-ho. Tot i això, han argumentat que és difícil xifrar quants són en total perquè es considera un brot quan una persona en contagia a dues. "No és que hagi fallat res, hem anat preveient aquesta situació i prenent mesures", ha insistit Vergés, que ha subratllat que al Segrià hi ha una casuística "molt especial" per la qual es va començar a treballar amb Agricultura des del mes d'abril per la campanya de recollida de la fruita.La unitat de seguiment del Covid-19 té la vocació de coordinar tots els actors que han d'intervenir en la resposta als brots, que el doctor Mendioroz ha subratllat que no pot ser "homogènia", sinó que s'ha d'adaptar a cada circumstància. Es tracta de comptar amb una visió integral de la vigilància epidemiològica, de la prevenció i de la comunicació a la població.Mendioroz ha assegurat que s'ha de "testar" mecanismes per aturar les cadenes de transmissió que no passin pel tancament a casa, una decisió dràstica que, ha recordat, té també conseqüències sobre la salut i la psicologia de les persones, a més de l'impacte sobre l'economia assenyalat per Vergés. Ha definit com una "inversió a llarg termini" el fet d'inculcar a la ciutadania la directriu de distància, higiene de mans i mascareta. Sobretot tenint present que es trigarà mesos en tenir una vacuna o un tractament efectiu.

