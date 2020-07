VÍDEO L'efectivitat de les mascaretes, com mai l'has vist

Portar mascareta és, al costat de tenir una bona higiene de mans i la distància social, un dels elements clau de la nova normalitat per intentar esquivar la temuda segona onada del coronavirus.Això és el que intenta demostrar un vídeo creat per investigadors del Col·legi d'Enginyeria i Informàtica de la Universitat Florida Atlantic. Els científics van elaborar recreacions visuals per mostrar exactament com les mascaretes facials paren la transmissió de Covid-19.Sense mascareta, les gotes produïdes per la tos i els esternuts poden recórrer fins a uns tres metres i mig. Amb una mascareta, aquesta distància es redueix a només uns 20 centímetres. Segons l'estudi, sembla que algunes mascaretes de tela funcionen millor que d'altres per aturar la propagació de gotetes potencialment infeccioses.

