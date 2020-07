El desacord entre JxCat i ERC amenaça d'endarrerir la taula de diàleg més enllà del juliol

"Aquesta segona reunió és molt fàcil: que m'enviï una carta dient que hi haurà una trobada en la qual el primer punt de l'ordre del dia sigui el dret a l'autodeterminació, amb la data i les condicions d'un referèndum. A partir d'aquí, que posi els punts que vulgui. Aquesta és la clau de la reunió". La reflexió de Quim Torra, motivada per una pregunta de Sergi Sabrià a la sessió de control d'aquest dimecres al Parlament , ha fet supurar el que ja s'endevinava en els darrers dies: la segona reunió de la taula de diàleg perilla pel desacord entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC. Les diferències estratègiques entre les dues formacions que donen al suport al Govern amenacen d'endarrerir la reactivació de l'espai de diàleg amb la Moncloa més enllà del juliol.ERC ha insistit en les últimes setmanes en el fet que la taula de negociació s'ha de reunir aquest mes. El govern espanyol entenia que les eleccions gallegues i basques obligaven a esperar fins després de la segona quinzena de juliol, i assenyalaven Torra com el responsable d'encallar els preparatius de la convocatòria , un retret que el Palau de la Generalitat també feia a la Moncloa. Més enllà dels interessos de cada actor, el calendari electoral esgrimit pel govern espanyol i les desavinences entre les principals formacions independentistes pot acabar posposant la reunió de la taula de diàleg fins al mes d'agost. És un escenari que ja es contempla com a possibilitat real.En els darrers dies s'han anul·lat almenys dos contactes planificats per JxCat i ERC que havien de servir per enfilar la preparació de la trobada amb la Moncloa, segons les diverses fonts consultades per. Abans de la primera reunió a Madrid del 26 de febrer, els dos partits van treballar conjuntament per definir l'estratègia que es desplegaria davant del govern espanyol. Aquell treball previ -per definir rols i transmetre coordinació- que va servir per al febrer ara no s'ha produït. "No hi ha hagut contactes des de fa dies", insisteixen les fonts dels partits. De fet, tampoc hi ha data encara per a la cimera de partits i entitats anunciada per Torra. El president de la Generalitat volia consultar posicionaments abans de tancar una data amb la Moncloa, però la primera cita plantejada també va decaure.És en aquest context que el grup parlamentari d'ERC ha demanat aquest dimecres a Torra "no posar excuses" ni "cedir la bandera del diàleg" a l'Estat. Sabrià ha sol·licitat explícitament al president català "consensuar l'estratègia" per enfocar la taula de negociació, una feina que encara no s'ha desplegat. Veus dels republicans exposen que la crisi interna a JxCat -Carles Puigdemont preveu emancipar-se del PDECat el 25 de juliol - impacta en les decisions dels seus socis al Govern. El vicepresident i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, afirmava diumenge en una entrevista en aquest diari que la reunió amb els representants de l'Estat "se celebraria" com estava prevista i subratllava els beneficis d'"aprofitar" l'oportunitat per escoltar la proposta espanyola.Aragonès, que manté un fil directe de comunicació amb la Moncloa des de la negociació de la investidura de Sánchez, no ha establert contactes amb els màxims representants del govern espanyol aquesta setmana, a l'espera que es voti a Galícia i Euskadi. Es reprendran amb tota probabilitat la setmana que ve, segons apunten a l'entorn del vicepresident. Serà el moment de "pressionar" el govern espanyol per afrontar la discussió de la data, que forçosament haurà de validar Torra, per bé que encara no és clar si els presidents participarien en la nova reunió. ERC ho preferiria, tenint en compte que la pandèmia ha provocat un parèntesi prolongat a la negociació.Torra, però, continua mostrant-se escèptic sobre la rendibilitat de la taula de diàleg. Un dels arguments que ha fet servir el president al Parlament per desconfiar de la voluntat de negociació de l'Estat és la gestió que s'ha fet de l'estat d'alarma. "Després de la gestió de l'epidèmia, creu que el govern espanyol està més o menys a prop de l'autodeterminació? A vostè li inspira més o menys confiança? Miri, no vull ser testimoni passiu de la residualització del valor de ruptura de l'1-O. Em nego a devaluar-lo", ha apuntat Torra dirigint-se directament a Sabrià , a qui ha fixat com a línia vermella l'exercici de l'autodeterminació.La taula de diàleg s'havia de reunir cada mes a partir de la primera trobada del febrer , però la crisi sanitària del coronavirus ho va impedir. Si es complissin les decisions preses en aquella jornada a la Moncloa, la segona cita hauria de ser a Barcelona i sense els presidents, i tampoc sense els vicepresidents Pere Aragonès i Carmen Calvo. Però l'escenari ha canviat substancialment. I ara la batalla passa per posar data a la reunió després de quatre mesos d'aturada. El format també s'haurà de consensuar. I no es divisen novetats.

