Hisenda acusa Jordi Pujol Ferrusola de defraudar 16,6 milions d'euros

L'Agència Tributària atribueix a Jordi Pujol Ferrusola un frau a Hisenda de 16,6 milions d'euros entre els anys 2002 i el 2012, segons l'informe remès al jutge de l'Audiència Nacional que investiga la fortuna de la família. Segons publica El Periódico , els tècnics tributaris conclouen que els exercicis que van del 2002 al 2006 estan prescrits, de manera que no el pot acusar el primogènit de l'expresident Jordi Pujol de la comissió d'un delicte en aquest període. Hisenda calcula que en aquests cinc anys Pujol Ferrusola hauria defraudat 7 milions. En canvi, no considera prescrit el període entre el 2007 i el 2012, en que hauria defraudat més de 9 milions.Segons el rotatiu, l'Agència Tributària inclouen en el seu informe dues propostes de regularització diferents respecte a l'IRPF. En un cas, ofereix com a resultat que Pujol Ferrusola va defraudar 16,6 milions en solitari. En l'altre, hi afegeixen la participació de la seva exdona, Mercè Gironès, en tres societats. En aquest cas, Pujol Ferrusola hauria deixat de pagar a Hisenda 14 milions i la seva exdona 2,6, entre el 2002 i el 2012.La defensa de Pujol, informa TV3, desmunta l'informe i diu que el replicarà amb inspeccions de l'Agència Tributària que donarien per prescrits tots els delictes i que demostren que els impostos s'havien de pagar a l'estranger, i no a Espanya.

