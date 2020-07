Les cues de signatura de llibres per Sant Jordi no podran superar les 30 persones

El Procicat ha aprovat aquest dimecres el pla d'actuació pel del Dia del Llibre i de la Rosa, ajornat el 23 de juliol per la pandèmia de coronavirus. El document estableix un protocol específic per a la signatura d'autors, una de les activitats que genera més concentracions, que com va avançarfuncionaran amb cita a les parades i que poden ser també sol·licitades prèviament per ser recollides des del dilluns de la mateixa setmana a les llibreries. Les cues no podran superar les 30 persones.A Barcelona, les parades de llibres s'ubicaran davant la llibreria o en el punt "més proper possible" i es disposarà d'una ubicació comuna en l'espai central del Passeig de Gràcia que acollirà el màxim de parades de qui "habitualment les té en el circuit cèntric de la ciutat". Les parades es dividiran per trams que començaran a la Plaça Catalunya i permetran controlar l'afluència, l'aforament i garantir les distàncies de seguretat.Properament, s'informarà de les signatures de llibres perquè la ciutadania pugui planificar-ho amb temps i evitar les aglomeracions. Per garantir una diada segura, s'insta la ciutadania a participar a la festa des del mateix municipi o barri i evitar desplaçaments. Cada ajuntament pot col·laborar en la definició de la diada al seu municipi i la cerca d'ubicacions òptimes per garantir la seguretat. També s'ha previst ampliar l'horari i que s'allarguin els permisos fins a la nit.Es preveu també que hi hagi zones prèvies d'acollida "per esponjar i evitar aglomeracions en els voltants dels perímetres" i que els carrers transversals estiguin oberts per tal d'evitar terrasses, sortides d'aparcament i facilitar el trànsit rodat i de les persones que viuen o treballen en aquesta zona per les voreres. Hi haurà també 'senyalètica' informativa i personal específic format en seguretat sanitària.

