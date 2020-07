Un virus mutant: la via del SARS-CoV-2 per sobreviure entre nosaltres

els investigadors que l'havien seqüenciat van fer públic el genoma del virus SARS-CoV-2. Aquest va ser el primer genoma conegut, però només una variant de les diverses formes genòmiques que pot tenir aquest virus —el quasi organisme que ha pràcticament paralitzat el món, perquè per a reproduir-se requereix intercalar el seu genoma en el nostre.i més en un virus de RNA, com el que ens afecta ara. Entorn el 0,02% de les bases nucleiques pot canviar en cada còpia. Pot semblar poc, sobretot si pensem que un nou virus té poques bases diferents del que procedeix. Però recordem que, en només un dia, el virus s'ha multiplicat 100.000 vegades en un pacient.per traçar la filogènia de les infeccions, d'una banda; i, de l'altra, com un canvi en la seqüència (genotip) es pot traduir en la forma i el comportament del virus (fenotip); i, en conseqüència, trobar la possibilitat d'abordar-lo i aturar-lo.S'han pogut inferir quatre conclusions. Que els brots de les diferents zones geogràfiques estan relacionats estretament. Que en les diverses comunitats on s'han generat brots, la primera onada ha estat ocasionada pel virus introduït en una migració. Que confinant-nos hem trencat el patró de distribució. I que les segones onades han estat també reintroduccions per desplaçament. L'esforç, per tant, ha de ser global. el vídeo Rere de la petjada de Darwin elaborat a la Universitat de València, que explica el Cas Maeso. Maeso era l'anestesista inculpat per haver infectat amb el virus de l'hepatitis C a gairebé tres-cents pacients, als qui adormia inoculant els anestèsics amb la mateixa xeringa amb què ell s'havia injectat.. Cal tenir en compte que, perquè una mutació es mantingui en el virus —com en qualsevol organisme— ha de proporcionar un avantatge evolutiu., la clau que obre el pany de les cèl·lules respiratòries humanes. Aquesta variant sembla que és ara la forma més freqüent de la pandèmia, per l'èxit en la seva forma d'infecció: el virus es manté més temps en les vies respiratòries altes dels pacients, cosa que el fa més infecciós. Però no més greu.És a dir, han aparegut determinades variants a un ritme superior del que caldria esperar si només intervingués l'atzar. Això vol dir que han afavorit la supervivència del virus. En alguns casos n'han afavorit la disseminació provocant més símptomes: esternuts i estossegades.En alguns casos, perquè l'estudi és fet in vitro i encara no s'ha traçat l'impacte de la mutació en la transmissió real. En altres, perquè les mateixes bases de dades de seqüències del genoma víric estan esbiaixades: se seqüencien més mostres de pacients amb símptomes més greus, cosa que fa difícil atribuir a la gravetat de la malaltia a mutacions particulars.que ajuda a determinar quines implicacions poden tenir les mutacions trobades en el desenvolupament de vacunes, tractaments i tests diagnòstics.cap a una forma més benigna: no els afavoreix matar l'amfitrió, especialment abans d'haver-se transmès.protegim-nos i protegim els altres amb mascaretes i mantenint la distància social. I reconeguem la necessitat de traçar els casos afectats per a detectar la transmissió i poder tornar a controlar les següents onades.

