Puigdemont reclama a Merkel que exigeixi a Espanya «respectar l'estat de dret»

L'eurodiputat de JxCat, Carles Puigdemont, ha reclamat a la cancellera Angela Merkel que exigeixi a Espanya "respectar l'estat de dret" per accedir al fons de recuperació. "Cal exigir als països on es vulneren els drets fonamentals, com és el cas d'Espanya, que respectin l'estat de dret", ha dit en un debat al ple de l'Eurocambra amb la cancellera.En aquest sentit, Puigdemont ha defensat "vincular" el paquet econòmic europeu a "la consolidació democràtica" dels estats de la Unió Europea. "Sortir d'aquesta crisi no pot implicar entrar en una crisi de drets civils", ha afirmat.El líder de JxCat ha exigit posar fi a "la persecució d'idees" i "la detenció arbitrària de la dissidència política, d'artistes i periodistes". "És un imperatiu legal i moral que Europa no pot continuar defugint", ha avisat.

