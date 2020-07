Colau pacta amb ERC la transformació del 22@ per generar habitatge públic i 60.000 llocs de treball

El govern municipal de Barcelona (Barcelona en Comú i PSC) ha tancat un acord amb ERC per culminar el 22@, el pla urbanístic impulsat fa vint anys per transformar l'antic sòl industrial del Poblenou. Ara, el govern de Colau i ERC han acordat una modificació del planejament urbanístic per activar els 980.000 metres quadrats de sostre per a activitat econòmica i empreses que queden pendents de desenvolupar i que el consistori calcula que permetran generar 60.000 llocs de treball. També permetrà duplicar la reserva d'habitatge per arribar als 9.600 pisos.La via per aconseguir-ho serà augmentar l'edificabilitat amb pisos més alts. El pla original de l'any 2000 contemplava un potencial de 5.200 habitatges nous, dels quals se n'ha executat urbanísticament 3.200. Ara, es planteja gairebé doblar la xifra de fa vint anys, executant els pendents i sumant 4.400 habitatges més, arribant pràcticament a 10.000.El que volem és que el 22@ sigui un barri ple de vida, per això fem aquest model mixt: activitat industrial i gairebé doblar l'habitatge previst en el plantejament inicial", ha defensat Colau. El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha argumentat que calia "un motor" que dinamitzés el territori i s'ha mostrat convençut del potencial econòmic de la zona malgrat el context de crisi actual generat per la covid-19. "L'únic sector que a la ciutat de Barcelona està creant ocupació neta és el tecnològic", ha assegurat.El suport d'ERC fa que el govern tingui garantida la majoria suficient per aprovar la mesura al ple municipal. El primer pas serà al ple de juliol i l'objectiu és que la modificació s'aprovi inicialment al setembre.El líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha defensat que amb l'acord "la ciutat hi guanya" i ha advertit al govern municipal que des del seu grup vetllaran perquè la confiança "no quedi desmentida".

