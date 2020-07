El comerç del País Valencià demana més ajudes i diàleg: «Molts estem morint»

El president de la Confederació d'Empresaris de Comerç, Serveis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç CV), Rafa Torres, ha advertit aquest dimecres que el suport i les ajudes al petit comerç estan resultant "insuficients" per afrontar les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19 i ha reclamat "ser part de la generació d'idees" per millorar la situació: "Molts estem morint", ha asseverat.Torres s'ha pronunciat en aquests termes durant la seva compareixença a la 'Comissió Especial d'Estudi per a la Reconstrucció Social, Econòmica i Sanitària' de les Corts Valencianes, on ha exposat la conjuntura d'un sector que s'ha quedat "tremolant" i ha demanat "empatia" amb el que estan vivint en aquest moment.Segons el responsable de la patronal de comerç, ni les ajudes ni les línies de finançament de la banca privada o avalades per entitats públiques (IVF o ICO) han donat resposta al sector i "els més febles no han pogut accedir a la liquiditat".Tot i que ha valorat que manté "bon diàleg" amb el conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, creu que és hora d'"anar més enllà i participar en el disseny de les ajudes" en unes circumstàncies que exigeixen "més imaginació".En la seva opinió, calen "mesures més encertades" i "com més contacte hi hagi i més es parli amb els sectors millors seran". Torres és conscient que la regió tindrà molt deute i de que "els diners no surten de sota les pedres" però ha sol·licitat una millora en els trams fiscals que permetin certa "relaxació o exoneració" en alguns col·lectius. "Crec en la discriminació positiva", ha sentenciat.Pel que fa a la peatonalització dels carrers, Torres ha subratllat que el petit comerç hi està totalment "a favor", "sempre que estiguin ben fetes" i es prenguin una sèrie de mesures abans pel que fa al transport públic, rebaixes en pàrquings públics, etc. però en casos com el de la ciutat de València creu que "falta diàleg" i que no s'ha fet cas a les iniciatives que ha proposat el sector. A més "potser no era el moment d'aquests canvis", ha insistit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor