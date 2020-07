Benito Almirante posa en dubte l'eficàcia de l'obligatorietat de la mascareta a l'aire lliure

El cap de Malalties Infeccioses de l'hospital Vall d'Hebron, Benito Almirante, ha constatat aquest dimecres que l'obligatorietat de la mascareta a l'aire lliure "no té una evidència científica clara" al darrere."Si aquesta mesura és molt important, per què no s'aplica a tot el territori espanyol o a tot el món? Què passa amb un ciutadà que passa la frontera i té dues normatives diferents?", ha preguntat en declaracions a TV3 Almirante, que ha indicat que no coneix l'argumentari del Govern per prendre aquesta decisió, "i menys en aquest moment en què el 95 o el 98% del territori està amb taxes d'infecció molt baixes". A parer seu, és una mesura "arriscada" perquè no s'ha pres en cap altre territori proper.Almirante ha augurat que potser el Govern pren aquesta decisió per aconseguir un compliment més adequat de l'ús de la mascareta en els espais on sí que és convenient utilitzar-la. Ara bé, ha advertit que qualsevol recomanació d'aquest tipus que després es converteix en obligació "a vegades també pot generar un cert rebuig per part de la població si no s'entén el motiu".Pel que fa al rastreig, ha indicat que calen més recursos en general per al sistema de salut, i ha opinat que l'ús de tecnologia mòbil tampoc està demostrat que sigui útil, perquè requereix que l'usuari ho accepti. "Pot haver-hi una normativa que m'obligui però podria apagar el mòbil. Podem anar a l'infinit amb les normatives, podem anar a una societat controlada per tots costats, però crec que això no és bo", ha considerat.

