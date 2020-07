ERC, amb el suport de dos exregidors de JxCat, fa fora l'alcalde independent de Roda de Ter

Roger Corominas (ERC) s'ha convertit en el nou batlle de Roda de Ter i relleva al càrrec a l'independent Albert Serra (IPR). La moció de censura debatuda aquest dimecres ha estat liderada pels republicans, amb el suport de dos dels tres edils de Junts per Roda. A partir del ple d'aquest dimecres, però, els dos regidors han passat a ser no adscrits, ja que el PDECat els ha expulsat del partit. El batlle sortint, Albert Serra, ha denunciat que la moció "no és legítima" i creu que l'únic que provocarà és una "divisió al poble". De la seva banda, el flamant alcalde, Roger Corominas, ha criticat la "nefasta gestió" del govern sortint i ha criticat la seva "falta d'iniciativa i comportament erràtic".El ple per debatre la moció s'ha celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament, on només s'ha permès l'entrada de deu persones del públic, ja que té unes dimensions molt reduïdes. A més, a causa de les restriccions per Covid-19, s'ha decidit no fer el tradicional acte d'entrega de la vara al nou alcalde. Tot i que els regidors portaven mascareta, en el transcurs del ple no han pogut mantenir la distància de seguretat per les reduïdes dimensions de la sala de plens.La moció de censura s'ha aprovat amb el vot dels cinc regidors d'ERC i el de dos dels tres regidors de Junts per Roda. Amb tot, des d'aquest dimecres, aquests dos regidors –Joan Moreno i Marina Quintana- passen a ser no adscrits, ja que la direcció nacional del PDECat els ha expulsat del partit després d'obrir-los un expedient per faltes molt greus. D'aquesta manera, Albert Aguilar (que anava de número 2 a la llista) passa a ser el portaveu i l'únic regidor de Junts per Roda.

El nou alcalde, Roger Corominas, en el seu discurs d'investidura. Foto: ACN

La moció de censura contra l'alcalde, Albert Serra, es va presentar el passat 23 de juny per part dels cinc regidors d'Esquerra i els llavors regidors de Junts per Roda, Joan Moreno i Marina Quintana. La moció va arribar després que Serra destituís, el passat mes de maig, el regidor Moreno per "pèrdua de confiança". Dos dies després, una altra regidora de la formació, Marina Quintana, sortia del govern de forma voluntària pel desacord amb la decisió presa.Malgrat els fets, des de l'executiva comarcal del PDECat, en un primer moment, van considerar que no s'havia incomplert el pacte de govern entre les dues formacions i, per tant, mantenien l'acord.El fins ara alcalde de Roda de Ter, l'independent Albert Serra, s'ha mostrat molest amb la presentació de la moció i l'ha titllat de pacte "poc ètic". En aquest sentit, Serra ha dit que "el d'avui no és un acte legítim perquè no hi ha cap aspecte que provoqui una moció de censura, més enllà de la voluntat de dividir el poble i de passar els interessos personals d'alguns davant de l'interès general". "Quan la societat demana a la classe política unitat, alguns provoquen just el contrari", ha criticat Serra.En la seva intervenció, Serra ha volgut posar de relleu la feina feta des de principis de legislatura i ha destacat la gestió de la pandèmia de la Covid-19, la construcció del tanatori, la supressió de barreres arquitectòniques, entre d'altres. També ha volgut destacar la "bona gestió" que ha fet l'Ajuntament en matèria de gestió econòmica i del deute. "D'aquí a tres anys hi tornarem a ser per defensar tot allò en què creiem", ha conclòs Serra.Per la seva banda, el nou batlle de Roda, Roger Corominas ha dit que hi ha un "reguitzell de comportaments" de Serra que han fet que s'acabés presentant la moció de censura. Segons ell, hi ha hagut un "problema de lideratge i una manca de coordinació, falta d'iniciativa, un comportament erràtic i una irresponsabilitat reiterada en la gestió del govern municipal" que "ha portat conseqüències greus per la ciutadania". A més, creu que el govern municipal "no ha treballat per buscar consensos" i "s'ha arribat a una situació insostenible quant a la governabilitat".A partir d'ara, ha dit Corominas, "treballarem per construir majories i grans acords de poble". Segons ha apuntat, "volem que la política del poble busqui sempre acords i no només quan hi ha problemes". També ha deixat clar que el nou pacte de govern té per objectiu "posar les persones al centre de totes les decisions polítiques" i ha ressaltat que "aquí hi sumarem el nostre treball per una Catalunya independent".El pacte de govern a què van arribar entre ERC i els dos regidors de Junts ara expulsats resolia que, de les sis regidories, quatre estarien en mans d'ERC i les altres dues per als dos regidors, amb Joan Moreno com a segon tinent d'alcalde.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor