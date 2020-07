La mascareta serà obligatòria sempre per a majors de 6 anys

La mascareta serà obligatòria en tot moment per a majors de sis anys encara que es puguin mantenir les distàncies de seguretat. Així ho ha anunciat el Govern de la Generalitat després de la reunió del Procicat. Tant a l'aire lliure com en els espais públics ja siguin oberts o tancats, la mascareta serà sempre obligatòria. Amb tot, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que es mantenen exempcions, com ara quan es practica esport. La consigna general és que tothom surti de casa amb la mascareta i que només se la tregui "quan l'activitat no ho faci compatible".Tenint present que la mesura entra en vigor aquest mateix dijous, la consellera ha explicat que, en el cas dels estudiants que estan fent la selectivitat, es continuarà com fins ara. És a dir, amb la mascareta obligatòria quan es desplacin i la possibilitat d'estar sense mentre fan l'examen. Tampoc es preveuen canvis ni als casals ni a les escoles de cara al curs que ve, ja que entren en la categoria de grups estables. Aquesta tarda, però, la conselleria en donarà més detalls.La sanció per no portar mascareta quan és obligatori és de 100 euros i s'aplicaran en base a la llei de seguretat pública. Tot i això, Vergés ha insistit que la voluntat no és sancionar, sinó que la gent consolidi un canvi d'hàbits i entengui que les mesures de distància, mans i mascaretes són imprescindibles i que això val tant per a la comarca del Segrià -amb un increment de contagis- com a la resta del territori.L'endemà del debat parlamentari sobre l a gestió del Govern a les residències durant la fase crítica del coronavirus , el president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha sotmès a la sessió de control a la cambra, marcada encara per la pandèmia. En aquest sentit, Torra ja ha avançat que a partir de demà, dijous 9 de juliol, serà obligatori portar mascareta en tot moment, encara que es pugui mantenir la distància social. Ho aprovarà al llarg del dia d'avui el Procicat, que també detallarà si hi ha excepcions depenent de la situació. L'objectiu és frenar els contagis i posar fre al "relaxament" que l'executiu veu en part de la ciutadania.La mesura arriba en plena crisi pel brot al Segrià, que ha obligat al confinament perimetral i amenaça amb haver de fer-lo també domiciliari per frenar els contagis. "Si els experts ens ho recomanen, ho farem", ha assenyalat Torra en resposta a Miquel Iceta, primer secretari del PSC. Durant la sessió de control als consellers, tant els socialistes com el PP han estat crítics amb el paper de la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha defensat que ja s'estaven rastrejant contactes a Lleida abans que proliferessin els positius.Les dues primeres preguntes, de la CUP i Catalunya en Comú Podem, han estat crítiques amb el rol del Govern en relació a la situació dels temporers a Lleida. "Ens neguem a criminalitzar la pagesia i els temporers. Aquesta no és la causa de tot el que està passant allà. Aquest missatge el vull deixar clar des de bon inici del debat", ha ressaltat Torra en resposta tant a Natàlia Sànchez, diputada anticapitalista, i Jéssica Albiach, cap de files dels comuns al Parlament, que també han reclamat explicacions al president sobre el rastreig de contactes de les persones que donen positiu per coronavirus.

