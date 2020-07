Més de la meitat dels nous contagis a Catalunya es concentren a la ciutat de Barcelona

Les funeràries han reportat cinc nous morts per la Covid-19 a Catalunya en les últimes hores, segons l'últim balanç del Departament de Salut, una més que les informades dilluns. Això situa la xifra global de víctimes en 12.601. A banda, s'han detectat 288 nous casos positius testats (21 més que en l'últim balanç), i el total puja a 73.885. D'aquest augment, 35 casos són de Lleida i 152 de la ciutat de Barcelona.D'entre les víctimes, 6.876 persones han mort en hospital o centre sociosanitari (2 més), 4.099 en una residència (igual) i 799 al domicili (tres més), mentre que les no classificades per falta d'informació són 827 (les mateixes).Fins ara hi ha hagut 4.167 persones ingressades greus, 3 més en les últimes 24 hores, i actualment n'hi ha 40, cinc menys.En les residències de gent gran, hi ha 15.064 casos confirmats. Són 5 casos més respecte als que va informar el Departament de Salut dimarts. Aquest dimecres no s'ha donat la dada de professionals aïllats, però la de dimarts era de 543. Pel que fa al nombre d'altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, n'hi ha hagut 40.001, 64 més que les informades fa 24 hores.

