El nou partit de Puigdemont es fundarà a la Farga de l'Hospitalet

La Farga de l'Hospitalet de Llobregat acollirà l'assemblea constituent del nou partit que impulsa Carles Puigdemont, que se celebrarà el 25 de juliol. Es tracta d'un recinte, segons assenyalen les fonts consultades per, en el qual hi caben fins a 2.000 persones complint amb totes les mesures sanitàries derivades de la crisi del coronavirus. Els organitzadors -que ja es van reunir dilluns- esperen la presència de centenars de persones entre càrrecs electes, càrrecs institucionals i militants de base que es vulguin sumar individualment a la nova formació, que també compta amb l'aval dels presos de Junts per Catalunya (JxCat) i la majoria de membres del Govern.Puigdemont té previst intervenir en el congrés fundacional de forma telemàtica. Des de fa setmanes, segons detallen les fonts consultades, s'està treballant en l'estructura i el programa de la nova formació. Els seus impulsor defensen que fins i tot l'organigrama -no només les persones que l'ocuparan- se sotmetrà a votació de la militància. Fins al 25 de juliol hi ha temps perquè l'expresident de la Generalitat i el PDECat es posin d'acord per evitar la trencadissa, un escenari que cap de les dues parts desitja però que s'ha anat enverinant amb el pas de les últimes setmanes.David Bonvehí, president del partit, i Puigdemont han mantingut contactes en els últims dies per encarar la recta final de la negociació . També existeixen canals oberts amb els presos -sobretot Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull- per analitzar la situació. Precisament Sànchez és un dels noms que més pes opta a tenir en la configuració del nou partit, que arriba en plena recta final cap a les eleccions catalanes. La formació encara no té definit el candidat a la Generalitat, per bé que són majoria els dirigents que aposten perquè Puigdemont assumeixi el rol de cap de cartell encara que sigui de manera simbòlica i clarificant abans dels comicis que no podria ser investit.

