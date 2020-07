La pobresa infantil a Catalunya pot arribar al 35% aquest any pel coronavirus

Save the Children alerta en un nou informe que el risc de pobresa infantil a Catalunya podria augmentar aquest any a causa de la crisi de la Covid-19, passant del 28,6% actual al 34,6% a finals del 2020. Això suposaria sumar com a nous casos en situació de pobresa més de 17.600 nens.L'organització destaca en el document Infància en reconstrucció que l'impacte de la crisi serà diferent segons el tipus de llar. En concret, les famílies monoparentals seran les més afectades pel creixement de la pobresa, partint del 42,9% fins a arribar al 50%. En aquestes llars, apunta l'informe, l'economia familiar se sustenta amb un sol sou que si es perd té un impacte molt més gran sobre els ingressos.A més, Save the Children recorda que durant el confinament, les mares soles amb fills han hagut de fer "mans i mànigues" per conciliar la feina amb la cura dels fills i no sempre han pogut mantenir el seu lloc de treball.En general, estima que l'augment de l'atur (17,1%) i la reducció de l'ocupació (es destruiran més de 225.000 llocs de treball) augmentarà la taxa de risc de pobresa global a Catalunya en 0,3 punts percentuals, afectant 1.583.335 persones.Els pronòstics que fa l'ONG no milloren més enllà del 2020. L'organització augura que malgrat la recuperació de l'economia anunciada per al 2021, les taxes de pobresa infantil no es recuperarien. El risc dels nens no es redueix encara que l'economia millori perquè el sistema no protegeix de manera "adequada" els més vulnerables.D'acord amb l'informe, Catalunya se situa a la cua d'Europa en taxes de pobresa infantil, només superades per Romania, una dada similar a la que existia abans de la crisi del 2008."La pobresa infantil a casa nostra és crònica i no podem confiar que la mera recuperació després de la crisi del coronavirus acosti les taxes de pobresa infantil a la mitjana europea", assegura Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya.Malgrat tot, l'entitat considera que hi ha marge perquè la situació "no sigui tan descoratjadora per a les famílies més vulnerables". Entre les mesures que considera fonamentals hi ha transformar la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) en prestació per fill a càrrec.L'organització proposa "reutilitzar" els 380 milions d'euros anuals assignats al pressupost de 2020 de la RGC per dissenyar una nova prestació que consistiria en un ingrés mensual destinat a aquelles famílies amb menors a càrrec que tinguin uns ingressos anuals per unitat de consum per sota el llindar de pobresa severa autonòmic (7.320 euros).L'import d'aquesta prestació seria de 200 euros mensuals per aquelles famílies amb un infant a càrrec, que s'incrementaria en 100 euros per cada menor addicional.La prestació, que funcionaria com a complement a l'IMV, podria reduir segons Save the Children en 6 punts percentuals el nivell actual de pobresa severa infantil a Catalunya, passant d'un 13 a un 7%.Una altra de les mesures que proposa l'organització és adaptar la RGC a situacions d'emergència social de manera que es permeti percebre la prestació durant 5 mesos sense complir amb tots els requisits per a accedir-hi a través del procediment habitual.Save the Children proposa també l'extensió del programa d'ajuts per despeses de primera necessitat. Per una banda, que passi de ser un programa puntual a un abonament mensual. Pel que fa l'import, serien uns 100 euros mensuals per a llars unipersonals, 150 euros per a unitats familiars formades per dues o tres persones i 200 euros per a unitats familiars de quatre o més persones. A Catalunya, els beneficiaris d'aquesta prestació serien aquelles famílies amb ingressos per sota del llindar de pobresa.A més, proposen que en comptes d'abonar-ho per transferència bancaria, aquesta quantitat es doni a través de targetes moneder que podrien ser utilitzades per a l'adquisició de productes d'alimentació, higiene i neteja.Com a darrera proposta, aposten perquè es consideri la creació d'una prestació complementària d'habitatge.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor