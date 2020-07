PortAventura estrena la nova normalitat Foto: ACN

PortAventura World ha tornat a obrir portes aquest dimecres amb mesures extraordinàries per la crisi sanitària de la Covid-19. Control de temperatura abans d'entrar, gel hidroalcohòlic en molts punts i mascareta obligatòria fins i tot a les atraccions són algunes de les mesures que ha establert el parc per garantir la seguretat dels visitants, que en el primer dia han estat pocs.De fet, la sensació d'amplitud serà una constant durant la temporada, ja que s'ha limitat l'aforament del parc a un 30% i entre i un 60% i 80% als hotels. En línies generals, els primers clients han assegurat que no se senten incòmodes per les mesures i han apostat per gaudir del dia amb la màxima normalitat possible.

