Cervesa més barata per revifar la Rambla: «Aquest passeig està mort»

Poder menjar paelles precuinades a sis euros o beure gerres enormes de cervesa a tres euros a la Rambla de Barcelona és una mostra anecdòtica però clarificant dels efectes de la pandèmia. La majoria dels locals de la zona -si estan oberts- han rebaixat el preu dels seus productes. Abans del coronavirus no era gens estrany trobar-hi paelles que superessin els 15 euros o cerveses de litre que rondessin els 10 euros. Però ara no hi ha demandants d’un producte destinat únicament a un consumidor estranger, que encara no arriba. Això se suma a l'absència de veïns, expulsats de la zona a causa de l'increment dels preus de l'habitatge.

La Rambla és l’eix comercial amb els lloguers més cars de Barcelona. El cost d'arrendar un local en aquest passeig pot arribar a superar els 25.000 euros. Això i les freqüents riuades i aglomeracions de turistes permeten els restauradors fixar un nivell de preus, a vegades, abusiu.

Sovint són preus que tampoc s’adiuen amb la qualitat del producte ofert, fet que queda palès en les ressenyes dels usuaris a les plataformes digitals. Aquesta és una idea compartida entre botiguers del passeig: “Alguns turistes em pregunten on menjar i jo mai els recomano aquests restaurants; la qualitat és dubtosa i els preus, inflats”, afirma un comerciant de l’avinguda.

Però els restauradors es defensen. “Tenim massa impostos per fer-ho barat”, afirma un treballador d’un restaurant del passeig. “Un lloguer de 30.000 euros al mes i tenir terrassa equival a pagar un preu exorbitant cada any. I qui està disposat a venir aquí? Els turistes”, assevera. Malgrat això, diu que els preus van tocar fons quan va començar la desescalada. “Vam retallar els preus al màxim que vam poder, però els estem tornant a equilibrar”, assegura l'empleat.

Bars i restaurants de la zona fan una crida a captar un públic local poc familiaritzat a consumir i menjar en aquest punt de la ciutat. “Acostar el veí barceloní a aquesta zona significaria fer un gir de 180 graus, és una tasca de mesos i anys”, sosté un cuiner d’un restaurant de la rambla.

“El client era en un 90% turista”, diu la propietària d’un restaurant de la Rambla. Ara, només té oberta la cafeteria i s’està plantejant tancar definitivament. “Pago 15.000 euros de lloguer i hem obert aquest juliol per provar, però aquest passeig està mort”, lamenta. Això, amb una quinzena de treballadors en ERTO i amb una crítica a Ada Colau: “Tenim una alcaldessa que posa traves al turisme i nosaltres vivim d’això”, manifesta la restauradora.



Tot i les queixes, l'Ajuntament ha destinat bona part dels seus esforços per reactivar la ciutat al sector turístic. Algunes de les mesures estrella han estat l'ampliació de terrasses -que s'allargarà durant tot el 2021-, la campanya per fomentar el turisme entre el públic local o la intervenció per evitar un increment dels lloguers comercials. A la Rambla, però, veuen algunes d'aquestes mesures insostenibles a llarg termini.

Mentrestant, els descomptes, les ofertes i els menús econòmics són alguns dels molts recursos que els restaurants estan aplicant per fer front a aquesta situació. Però asseguren que no ho podran mantenir durant gaire temps.

Malabarismes per no abaixar la persiana



Els primers forasters semblen arribar en comptagotes. “Aquesta setmana han començat a venir francesos i anglesos”, explica una cambrera d’un bar de l’avinguda. I la seva perspectiva és positiva. “La nostra terrassa s’omple bastant, cada vegada més”, assenyala l’empleada.

Tot i això, la zona continua lluny de recuperar la normalitat. Un quiosquer de l’avinguda també retalla els preus per poder sobreposar-se a aquest escenari. “Si puc, trec un euro del preu i de sobte els clients ja estan contents”, assegura. La seva parròquia es divideix entre gent del barri, que compra premsa, i turistes, que s’emporten tota mena de souvenirs i records. En haver de prescindir dels darrers, els seus guanys han disminuït gairebé un 90%, diu. “Ara no hi ha venda, però tinc més temps per conèixer la gent del barri”, comenta.





La previsió general dels comerciants de la Rambla és que, malgrat els malabarismes amb els preus i l’arribada d’alguns turistes, en molts casos serà insuficient per saldar unes despeses elevadíssimes. Així, al bell mig del centre històric de Barcelona, tot i l’afluència de gent, alguns comerços ja no tornaran a obrir. Una situació que no és excepcional de la Rambla . La Fundació Barcelona Comerç ha alertat que un de cada deu establiments de la ciutat no tornaran a aixecar la persiana.

