​Seat invertirà 5.000 milions d'euros en cinc anys per a la producció de Martorell

Seat preveu invertir 5.000 milions d'euros a Catalunya en els propers cinc anys per invertir en projectes I+D per desenvolupar nous models i equips i instal·lacions a la planta de Martorell i aconseguir electrificar la gamma. Tot i admetre que aquest any ha estat un dels "més difícils en la història de Seat", l'empresa que presideix Carsten Isensee té la intenció que Seat fabriqui cotxes elèctrics a partir del 2025 a Martorell, i també preveu la contractació de més de 100 persones per treballar al SEAT:CODE, el centre de desenvolupament de software que s'ubicarà a la Rambla de Barcelona.A més, Seat ha anunciat que llançarà el nou model e-Born sota la marca Cupra i un nou sistema de motos compartides per Barcelona.L'e-Born és un cotxe dissenyat i desenvolupat totalment a Barcelona que es fabricarà a Zwickau, Alemanya, i arribarà al mercat l'any que ve.El president, Carsten Isensee, ha admès el "greu impacte de la covid-19 en la indústria de l'automòbil", que truncarà els últims anys amb resultats rècord de Seat. Amb tot, ha mostrat confiança que després d'un primer trimestre dolent i un segon de "pitjor", la situació s'anirà recuperant "almenys parcialment, durant la segona meitat de l'any"."Martorell gairebé ja treballa al mateix ritme de producció que abans de la covid-19", ha dit el president de Seat, que ha insistit en ser "optimista".

