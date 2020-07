Salut avisa que no n'hi hi ha prou amb el confinament perimetral del Segrià

La conselleria de Salut valora prendre mesures més dràstiques a la comarca del Segrià. La gerència de la regió sanitària i de l'Institut Català de Salut de Lleida ha estat contundent en la diagnosi de la situació: "Estem en situació de transmissió del virus alta, hi ha transmissió comunitària. El perimetratge no és suficient". És per aquest motiu que han reclamat un compliment "escrupolós" a la ciutadania, així com la reducció de la interacció entre persones. De fet, el departament ha apuntat que caldran "rastrejadors a peu de carrer"."Aquest rebrot ens ha arribat abans de temps i ens ha agafat a contrapeu", ha reconegut el gerent territorial de l'ICS a Lleida, Ramon Sentís, que ha xifrat en 20 facultatius i 50 infermeres la necessitat de personal que tenen a hores d'ara. Malgrat que 250 sanitaris han respost a la crida de voluntaris per reforçar el sistema sanitari de la comarca, continuen faltant, especialment, experts en crítics i semicrítics.A hores d'ara, s'està ultimant un pla de contingència que inclou des d'obrir circuits de derivació de pacients a altres territoris a tornar a obrir l'hotel-salut, així com un cribatge i revisió de les mesures de protecció a les 33 residències de la zona. Sentís ha assegurat que la preocupació és "continguda" perquè confien en la "robustesa" del sistema de salut. El balanç d'hospitalitzats és de 69, dels quals 9 estan a la UCI. En el cas de l'Hospital Arnau de Lleida, hi ha una planta complerta amb pacients de Covid-19, hi ha una segona planta habilitada que està al 50% i encara hi ha capacitat per obrir-ne una tercera.La pressió hospitalària que s'està patint en aquests moments és fruit, han dit els responsables de Salut, de les interaccions de fa entre 10 i 15 dies, al voltant de la revetlla de Sant Joan. És per això que, més enllà del perimetratge, Divina Farreny, gerent regió sanitària de Lleida, ha advertit que cal que tota la ciutadania prengui consciència de les mesures de distància, mascareta i higiene de mans.En aquest sentit, ha explicat que es posarà en marxa un projecte de col·laboració entre el sistema sanitari i els municipis. Aitona i Alcarràs seran les dues primeres poblacions en posar-lo en marxa. I és que, ha admès Farreny, les dificultats en els rastrejos són moltes per la diversitat de casuística amb la qual es troben malgrat haver contractat una quinzena de nous rastrejadors.En el cas dels temporers o persones migrades que s'han desplaçat amb aspiració de treballar a l'horta, ha subratllat les "barreres idiomàtiques" i, referint-se a la població en general, ha denunciat un "relaxament". Fins i tot ha advertit de persones que haurien de fer el confinament i que no el fan. "Si s'és sospitós, un s'ha de quedar a casa. Estem davant d'una nova forma de viure", ha insistit Farreny.

