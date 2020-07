Comentari de text de Josep Pla i article sobre les vacunes: així ha estat l'examen de català a la selectivitat

L'examen de llengua catalana i literatura ha obert la segona jornada de la selectivitat aquest matí. La prova ha inclòs un comentari de text de Contraban de Josep Pla, també exercicis sobre Mirall trencat, de Mercè Rodoreda, i Terra baixa, d'Àngel Guimerà. L'altra opció que podien triar els estudiants incloïa un text sobre sobre la lluita de l'OMS contra el moviment antivacunes, de Genís Carrasco. Al final d'aquesta notícia podeu veure l'examen que han hagut de fer els alumnes i les respostes i criteris que tindran en compte els examinadors a l'hora de corregir.Els horaris de les PAU s'han hagut d'adaptar per l'emergència sanitària. Hi ha tres franges d'exàmens, que començaran a les 9, a les 12 i a les 15 hores. L'objectiu és evitar permanències innecessàries dels estudiants a les seus de les proves i impedir aglomeracions. Les matèries més nombroses de la fase general es repartiran en tres dies i en les dues primeres franges de cada dia. L'última franja de cada dia i el divendres es destinarà a les assignatures específiques, sovint amb menys alumnes. Podeu consultar aquí els horaris de cada examen.Amb l'objectiu d'evitar desplaçaments d'estudiants i garantir les mesures de seguretat necessàries per evitar la propagació del virus, aquest any s'han habilitat més espais per fer els exàmens de la selectivitat. Normalment es feien majoritàriament en universitats, però enguany també es faran en centres de secundària. La nova definició territorial i geogràfica distribueix els alumnes seguint un criteri de proximitat i, així, que els estudiants hagin de fer desplaçaments més curts.

Examen català - Selectivitat 2020 by edicio naciodigital on Scribd

Criteris català - Selectivitat 2020 by edicio naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor