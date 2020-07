Neix un formatge per salvar la llet dels ramaders durant el confinament

El·laboració de formatges de cabra al Mas el Garet de Tona. Foto: ACN

La formatgeria Mas el Garet sempre ha estat centrada en l’elaboració de formatges de cabra. Tot i això, l'empresa de Tona feia temps que es plantejava i treballava en l’ampliació del seu catàleg de làctics.Amb la crisi sanitària de la Covid-19 tot es va precipitar, ja que diferents ramaders de llet de vaca ecològica es van posar en contacte amb Lluís Mauri, responsable de la formatgeria, perquè no haguessin de llençar la seva llet. De la voluntat d’ajudar aquests ramaders en va sorgir El Traginer, un formatge fruit d’una recepta el la que la formatgeria feia temps que hi treballava.El Traginer és un formatge de vaca ecològic molt suau i d'una textura molt tova. S’elabora a la nova planta de la formatgeria i es deixa orejar durant setdies per tal que els ferments treballin pausadament, aconseguint una textura cremosa i amb aromes dolços. És un formatge que, en no portar cap mena de pintura, la seva escorça és comestible, i es comercialitza envasat al buit retractilat per tal d’assegurar una òptima conservació. Es presenta en peça rodona de mig quilo.Aquest formatge, gràcies a la seva suavitat, és apte per a tots els públics, des dels apassionats del formatge als consumidors més ocasionals. És ideal per amanides, complementar una taula de formatges, acompanyant una coca dolça o un codonyat i fins i tot per fer gratinats.Lluís Mauri ho explica: "A Mas el Garet no podíem permetre que es malbaratés llet. Nosaltres sempre hem apostat per productes elaborats únicament amb llet de producció tradicional i artesana de màxima qualitat, el secret d’un bon formatge és una bona llet. La d’aquests ramaders ho és!”.

