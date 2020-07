La patronal acusa Colau d'«ofegar» Barcelona i posar en risc 50.000 llocs de treball

Una curiosa aliança ha unit avui els col·lectius de treballadors socials del Raval i la patronal. Mentre els primers reclamaven més recursos a l'Ajuntament , els empresaris aixecaven la veu contra el pla de mobilitat d'Ada Colau. Foment del Treball ha abanderat aquest dimecres un acte de protesta contra el pla de mobilitat de l'alcaldessa Ada Colau. Entitats gremials que representen el 80% de l'activitat econòmica de la restauració, el comerç, l'hostaleria, el transport i la mobilitat, han omplert la sala d'actes de Foment per mostrar el seu rebuig a la política de Colau.El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha criticat durament el pla de mobilitat del consistori, que segons la patronal pot suposar la pèrdua de 50.000 llocs de treball. Ha recordat el compromís de l'empresariat amb el creixement sostenible, però ha reclamat que no es criminalitzi el cotxe privat, el que pot ser letal per al comerç d'una ciutat on el 57% de persones que van a comprar arriben de fora. Ha exclamat: "Deixi de fer mal a la ciutat de Barcelona", acusant-la d'"ofegar" Barcelona "amb les seves obsessions sectàries i ideològiques".Sánchez Llibre ha demanat a l'alcaldessa "diàleg" amb els agents econòmics i que es posi fi a la seva política "unilateral". s'ha queixat del fet que l'alcaldessa no s'hagi volgut reunir amb els gremis de la restauració, el turisme i l'hostaleria, com sí que han fet la resta de grups municipals.Roger Gaspa, president de Foment Comerç; Jordi Mestre, president del Gremi d’Hotels de Barcelona; Mar Alarcón, vicepresidenta i comissionada de Digitalització i Innovació de la patronal; Jaume Roura, president del Gremi del Motor, i Josep Ma. Martí, president de la Comissió de Transport i Logística, han estat els altres oradors.Mar Alarcón, vicepresidenta de Foment, ha subratllat que Barcelona és capital europea de la mobilitat urbana i ha criticat la política de Colau per "sectària". Jordi Roura, del Gremi del Motor, ha titllat d'"indiscriminada i poc respectuosa" la política de l'Ajuntament contra el sector de l'automoció i ha acusat Colau de "no moure un dit per salvar Nissan". "La mobilitat és llibertat", ha asseverat, i ha defensat que l'actual mobilitat és "segura i neta"."Rectifiqui i pacti!", ha clamat Roger Gaspa, de Foment Comerç, que ha assegurat que les restriccions a la mobilitat poden "matar el comerç al centre de la ciutat" tot recordant l'efecte negatiu del pla quan s'entri en la temporada del Nadal. El president del Gremi d'Hotels, Jordi Mestre, ha recordat els missatges llançats des del consistori contra el sector hoteler i ha censurat la moratòria hotelera.

