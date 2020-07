Torra i ERC topen per la segona reunió de la taula de diàleg

El Parlament ha tornat a convertir-se aquest dimecres en l'escenari d'un nou xoc estratègic entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i ERC. Al centre de la topada, la segona reunió de la taula de diàleg, encara sense data i per la qual encara no hi ha hagut contactes entre Palau i la Moncloa. El portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha urgit en la seva pregunta a Torra a fixar el calendari de la nova trobada, però el president l'ha condicionat al fet que Pedro Sánchez accepti parlar de les condicions concretes per celebrar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya."Aquesta segona reunió és molt fàcil: que m'enviï una carta dient que hi haurà una trobada en la qual el primer punt de l'ordre del dia sigui el dret a l'autodeterminació, amb la data i les condicions d'un referèndum. A partir d'aquí, que posi els punts que vulgui. Aquesta és la clau de la reunió", ha ressaltat Torra en resposta a Sabrià, que li havia demanat "no posar excuses" ni "cedir la bandera del diàleg" a l'Estat. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va posar ahir en dubte que la taula de negociació es reunís aquest mes de juliol , i va instar la Moncloa a moure fitxa.El portaveu dels republicans ha demanat al president "consensuar l'estratègia" de cara a la mesa de diàleg, que ERC va insistir reiteradament en celebrar abans de la primera quinzena de juliol. "El govern del PSOE i de Podem flaqueja quan tenim el camí traçat", ha remarcat Sabrià, que ha reclamat "obligar l'Estat a moure fitxa". "Només hi ha una solució: acabar amb la causa general i tornar el conflicte a la política", ha remarcat.Un dels arguments que ha fet servir Torra per desconfiar de la voluntat de diàleg de l'Estat és la gestió que s'ha fet de l'estat d'alarma. "Després de la gestió de l'epidèmia, creu que el govern espanyol està més o menys a prop de l'autodeterminació? A vostè li inspira més o menys confiança? Miri, no vull ser testimoni passiu de la residualització del valor de ruptura de l'1-O. Em nego a devaular-lo", ha apuntat el president dirigint-se directament a Sabrià, a qui ha fixat com a línia vermella l'exercici de l'autodeterminació.La taula de diàleg s'havia de reunir cada mes a partir de la primera trobada, celebrada el 26 de febrer a la Moncloa , però la pandèmia ho va impedir. La segona cita hauria de ser a Barcelona i sense els presidents i tampoc sense els vicepresidents Pere Aragonès i Carmen Calvo. Els quatre principals dirigents asseguts a la mesa -Torra, Sánchez, Aragonès i Calvo- només s'hi haurien de sumar quan s'haguessin de ratificar acords. Una possibilitat que, per ara, apareix com a remota en l'horitzó.

