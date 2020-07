Torra posa en dubte el recompte de víctimes: «A Espanya hi haurà el doble de morts per Covid-19»

L'endemà del debat parlamentari sobre l a gestió del Govern a les residències durant la fase crítica del coronavirus , el president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha sotmès a la sessió de control a la cambra, marcada encara per la pandèmia. Torra ha hagut de respondre sobre la gestió del Govern al Segrià i també pel paper de la Generalitat a les residències. En aquest sentit, ha respost a les crítiques del PSC amb l'argument que l'Estat no ha estat cap exemple en els últims mesos. "A Espanya hi haurà el doble de morts per Covid-19", ha afirmat Torra sobre la situació als geriàtrics espanyols.El líder del PSC al Parlament, Miquel Iceta, havia recriminat a Torra el canvi de criteri en el confinament del Segrià, el descontrol en el rastreig dels casos, la falta d'un relleu a la direcció l'Agència de Salut Pública des de l'adeu de Joan Guix i la gestió a la residències en els dies àlgids de la crisi sanitària. El president de la Generalitat ha recordat a Iceta que les enquestes apunten que el Govern ha gestionat "millor" la pandèmia que l'executiu estatal i ha lamentat que el dirigent socialista critiqui la resposta en les residències catalanes i no es fixi en el que va passar al conjunt d'Espanya. "No en tenim ni idea de què ha passat a les residències espanyoles. Com em pot parlar sobre residències quan Espanya encara no ha donat les dades dels morts a les residències espanyoles?", s'ha preguntat.En la sessió de control al Parlament, Torra ha anunciat que a partir d'aquest dijous serà obligatori portar mascareta sempre , encara que es pugui mantenir la distància social. Ho aprovarà aquest dimecres el Procicat per tal d'evitar més contagis i posar fre al "relaxament" que l'executiu veu en part de la ciutadania.La mesura arriba en plena crisi pel brot al Segrià, que ha obligat al confinament perimetral i amenaça amb haver de fer-lo també domiciliari per frenar els contagis. "Si els experts ens ho recomanen, ho farem", ha assenyalat Torra en resposta a Miquel Iceta, primer secretari del PSC. Durant la sessió de control als consellers, tant els socialistes com el PP han estat crítics amb el paper de la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha defensat que ja s'estaven rastrejant contactes a Lleida abans que proliferessin els positius.Les dues primeres preguntes, de la CUP i Catalunya en Comú Podem, han estat crítiques amb el rol del Govern en relació a la situació dels temporers a Lleida. "Ens neguem a criminalitzar la pagesia i els temporers. Aquesta no és la causa de tot el que està passant allà. Aquest missatge el vull deixar clar des de bon inici del debat", ha ressaltat Torra en resposta tant a Natàlia Sànchez, diputada anticapitalista, i Jéssica Albiach, cap de files dels comuns al Parlament, que també han reclamat explicacions al president sobre el rastreig de contactes de les persones que donen positiu per coronavirus.

