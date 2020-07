Treballadors de serveis socials del Raval reclamen més recursos al govern de Colau

Desenes de treballadors dels serveis socials municipals al barri del Raval de Barcelona han visibilitzat aquest dimecres les seves reclamacions a l'Ajuntament, amb la lectura d'un manifest a la plaça del Pedró. Els treballadors s'han agrupat en el col·lectiu Raval Social, que reclama més recursos per atendre els usuaris dels serveis socials.Raval social assegura que no ha rebut una "resposta efectiva" a la seva demanda de "mesures correctores" per pal·liar la desigualtat que pateixen les veïnes i els veïns del Raval. El col·lectiu expressa "preocupació" en relació amb la manera com s’està plantejant el restabliment dels serveis en l'etapa de "represa"."Les veïnes i veïns del Raval no reben l’atenció d’un servei públic de qualitat tenint en compte l’alta complexitat de les necessitats bàsiques i socials del barri", asseguren els treballadors. Per això, reclamen més recursos. També demanen participar en les planificacions dels models i plans dels serveis socials i fer partícips també a entitats, col·lectius i agents socials del barri per crear "canals de comunicació vàlids i efectius".Raval Social reclama una resposta de l'Ajuntament a les seves demandes i una reunió amb els responsables de l'Institut Municipal de Serveis Socials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor