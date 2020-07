Vergés defensa la gestió al Segrià: «Fèiem cerca activa de casos quan no hi havia ni un positiu»

La gestió dels brots de coronavirus al Segrià ha marcat la sessió parlamentària de control al Govern. PSC i PP han criticat la consellera de Salut, Alba Vergés, per haver decidit "tard" el confinament de la comarca del Segrià i han apuntat que l'executiu no controla la situació. Els populars fins i tot n'han demanat la dimissió. En el torn de resposta, Vergés ha defensat que la seva conselleria ha pres les decisions quan tocaven i ha recordat que el Govern va actuar amb anticipació al Segrià: Fèiem cerca activa de casos quan no hi havia ni un positiu".Després de les preguntes d'Alejandro Fernández (PP) i Assumpta Escarp (PSC), la consellera de Salut ha insistit que les decisions a Lleida es van prendre "en el moment oportú" i ha assegurat que el sistema de rastreig de casos a la regió sanitària de Lleida ha funcionat, malgrat la complexitat de la situació. Vergés ha recordat que l'11 d'abril el Govern ja va planificar els riscos sanitaris que podia comportar l'arribada de temporers al camp de Lleida, de la mateixa manera que ara es gestionen els brots a les empreses agroalimentàries. "La informació a la ciutadania l'hem donada sempre. I intentem donar la informació de qualitat", ha exposat Vergés. El PP ha insistit en la "incompetència" de la consellera i li ha exigit que dimiteixi.El PSC també ha incidit en els desajustos de la reacció de Salut al Segrià i ha apuntat que el sistema de rastreig de casos no funciona. "La higiene de mans no ha de servir perquè vostè es renti les mans", ha afirmat en referència a Vergés. "Vostè no genera confiança", ha afegit Escarp. La consellera de Salut ha defensat la reacció del seu departament: "No faci demagògia quan diu que no funciona el sistema de rastreig. Estem en una situació diferent a la de la conca d'Òdena". "Hem demostrat que actuem i que no ens fa por actuar quan toca ni prendre mesures que són dures per la població", ha reblat Vergés.

