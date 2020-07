La Generalitat estudia prendre mesures més dràstiques a Lleida

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha avançat que la reunió del Procicat d'aquest dimecres debatrà si calen mesures "més dràstiques" a Lleida després que dissabte es decidís el confinament perimetral del Segrià. En una entrevista a la Cadena Ser , Budó també ha dit que és que en aquesta mateixa reunió s'aprovarà l'obligatorietat de portar mascareta a Catalunya encara que es pugui mantenir la distància de seguretat. Segons ha avançat més tard el president de la Generalitat, Quim Torra, al Parlament la mesura entrarà en vigor demà mateix i comportarà sancions en cas d'incompliment.Budó ha explicat que en la reunió del Procicat s'avaluaran "diferents escenaris" i que el Govern està obert a prendre "les mesures que siguin necessàries". "Anem a avaluar i estudiar com evoluciona el brot a Lleida per decidir si calen mesures més dràstiques", ha afegit.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha reconegut preocupació pel brot del Segrià, el que més preocupa a l'Estat juntament amb el de Lugo, i no ha descartat que calgui el confinament domiciliari. "En funció de com evolucionin les coses, tal i com ha dit la consellera, no es pot descartar res", ha indicat a Catalunya Ràdio , tot recordant que aquesta serà una decisió de la Generalitat.Des de l'11 de maig hi ha hagut a l'Estat 118 brots, dels quals 67 estan actius. Illa creu que no ha faltat control en la mobilitat dels temporers, i que en aquesta qüestió s'han aplicat una sèrie de protocols "adequadament". Sobre els brots de l'Aragó, ha indicat que l'evolució és positiva i que la situació està en vies de control.El ministre assegura que no té dades que facin preveure haver d'aplicar de nou l'estat d'alarma, però ha afegit que mai es pot descartar si hi hagués transmissió comunitària sostinguda que afectés més d'una comunitat i no hi hagués cap altra forma de controlar-la. "El que és essencial ara és detectar ràpidament i actuar sense contemplacions", ha remarcat.

