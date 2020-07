Portar mascareta serà obligatori en tot moment a Catalunya a partir de demà

Gens relaxats

Per Poncio el 8 de juliol de 2020 a les 13:00 0 0

No, no estem relaxats, més aviat al contrari. Ens tanquen a casa d'un dia per l'altre, ens marejen amb normes i prevencions que ja no valen quan convé, publiquen una cosa i la contraria, suposats experts que ni ells es posen d'acord, polítics histèrics competint a veure qui la té més llarga, les nostres vides en l'aire i cobrant cada dia menys, el món que no enten res però ha d'estar acollonit per decret.... Si aquets babaus que governen es pensen que estem relaxats, es que només es miren el melic. A cagar a la via!