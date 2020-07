La consellera de Cultura assegura que al Parlament s'hi parla «massa castellà»

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha assegurat aquest dimecres que al Parlament s'hi parla "massa castellà". Ho ha fet durant la sessió de control a la cambra catalana en resposta a Ciutadans, que li ha retret la polèmica per les seves crítiques a la presència del castellà a la sèrie Drama , que emet TV3 aquestes setmanes. En una entrevista a la SER Catalunya la setmana passada, la consellera va considerar que sovint notava massa presència del castellà a TV3 . Unes declaracions que van ser desautoritzades per la portaveu del Govern, Meritxell Budó, al cap d'unes hores.Vilallonga ha assegurat que la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) té com a objectiu "protegir" el català, que és la "llengua pròpia" de Catalunya. Sonia Sierra, diputada de Ciutadans, li ha retret les crítiques per la presència del castellà a TV3 i ha indicat que el seu partit va néixer per "fer a les institucions el que és normal al carrer". Segons ella, a l'escola la Generalitat hi imposa el "monolingüisme". "La televisió pública catalana és de tots, i la llengua també", ha destacat Sierra.La diputada de Ciutadans, com és habitual en la seva formació, ha combinat català i castellà durant la intervenció. L'encarregada de formular la següent pregunta ha estat Lorena Roldán, futura candidata del partit taronja a les eleccions catalanes, que s'ha expressat en castellà en to de protesta per les paraules de Vilallonga. La consellera, la setmana passada, també va recalcar que havia enviat un missatge de queixa a TV3 per la presència del castellà a la sèrie Drama, on el percentatge que ocupa aquesta llengua arriba al 30%. Produïda pel Terrat, es va gravar per ser emesa a la plataforma Playz de Televisió Espanyola, on es va poder veure des del mes de febrer.Davant les crítiques de la consellera de Cultura, la portaveu Budó es va afanyar a desautoritzar-la . "El Govern no està per controlar els continguts de la televisió pública, que és lliure. L'executiu ni la controla ni en decideix la programació", va assenyalar en la roda de premsa posterior a la reunió del gabinet de la setmana passada."El que vull és que TV3 continuï sent líder. Ens hem de basar en les audiències per programar i decidir si un programa funciona o no. Com a Govern, com a consellera responable, m'he de mantenir al marge. Ens correspon dotar de recursos perquè la televisió pugui fer", va remarcar la consellera de la Presidència. Els mitjans públics pengen de les competències d'aquest departament i no de Cultura.En tot cas, Vilallonga va assegurar que la crítica a TV3 anava més enllà de la sèrie i que s'estenia a programes de caire informatiu. "Fas zàping i no saps si estàs veient una cadena estatal o una cadena catalana", va lamentar. Interpel·lada pel periodista Josep Cuní sobre el fet que aquesta crítica no es dona quan apareixen personatges parlant, per exemple, en anglès en una sèrie de ficció, la consellera ha assegurat que és feina de la Generalitat fer que l'ús de la llengua catalana "sigui cada vegada més alt".

