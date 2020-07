Oriol Mitjà recomana el confinament domiciliari al Segrià

(2/3) El retrat robot d’1 temporer – amb Covid i alta càrrega viral – que viu amuntegat a un barracó:

•Quant més alta és la càrrega viral (>10E8 virus/ul), més transmisió

•Cada cas infecta al 20% dels seus contactes, però en condicions d’amuntegament n’ infecta fins al 60-70% — Oriol Mitjà (@oriolmitja) July 8, 2020

(3/3)

•Només el 20% dels contactes infectats desenvolupen símptomes, malgrat que el 80% asimptomàtics poden transmetre el virus.



➡️La cerca de contactes no serà suficient per trobar a tots els asimptomàtics, segurament caldrà fer testatge massiu dels temporers. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) July 8, 2020

Preocupant. Aquest és el concepte que fa servir Oriol Mitjà per descriure la situació a la comarca del Segrià, confinada des de dissabte passat per l'augment descontrolat de contagis. L'epidemiòleg assenyala els tres elements que, segons ell, defineixen la magnitud del problema: s'estan detectant uns 500 casos nous per setmana, amb cadenes de transmissió "no controlades" i hi ha 20.000 temporeres amb un "gran risc" de transmetre la infecció.És per això que Mitjà convida a "pensar" a fer un "testatge" massiu als temporers i, a més a més, decretar el confinament domiciliari a la zona. L'expert en malalties infeccioses assenyala l'elevat risc extra que afegeix a la situació dels temporers el fet que visquin en condicions extremadament precàries -"amuntegats en un barracó", en paraules de Mitjà-.L'epidemiòleg alerta que la cerca de contactes "no serà suficient" per trobar a tots els asímptomàtics i per això defensa un "testatge massiu" dels treballadors de la campanya de la fruita.

