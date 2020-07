VÍDEO L'impressionant espectacle de drons a Corea del Sud per conscienciar sobre el coronavirus

Prop de 300 drons van sobrevolar Seül, a Corea de Sud, per donar consells als seus ciutadans amb motiu de la pandèmia del coronaviurs. Les aeronaus van il·luminar el cel nocturn de la ciutat sud-coreana formant imatges de rentat de mans i distanciament social.L'impressionant espectacle -organizat pel Ministeri de Terra, Infraestructura i Transport- va durar prop de deu minuts i tenia com a objectiu aixecar la moral dels ciutadans i recordar les mesures de seguretat per combatre la Covid-19, així com retre un homenatge al personal sanitari. "Gràcies", es podia llegir en el missatge final de l'exhibició.Corea de Sud va ser elogiada per contenir ja el brot inicial del nou coronavirus, però recentment ha experimentat alguns rebrots vinculats a trobades en instal·lacions religioses i pràctiques de venda porta a porta als afores de Seül.

