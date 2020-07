La Vila Joiosa s'enutja i canvia el nom de l'avinguda de Joan Carles I

L'Ajuntament de la Vila Joiosa, a la Marina Baixa, canviarà el nom de l'avinguda Joan Carles I pel del doctor Pere Esquerdo, que és "un model de conducta i un referent per a dones i homes del nostre país", que "dista del qui va ser cap d'estat espanyol, que ha aprofitat el seu càrrec per enriquir-se de manera il·lícita, amb una forma de fer política que no té cabuda a la nostra administració".Així ho han explicitat els grups que formen el govern municipal -PSPV-PSOE, Compromís i Gent per la Vila- en una moció informativa de Cultura. L'avinguda recuperarà així un dels seus noms antics, ja que el 1932 es va aprovar donar-li aquest mateix nom en substitució del de Primo de Rivera, en honor a aquest metge de la localitat que va exercir a Barcelona a finals del segle XIX i principis del XX.L'alcalde de la localitat, Andreu Verdú, ha explicat que "s'estan seguint els passos establerts, i una vegada solucionats els tràmits burocràtics, es procedirà al canvi de nom de l'avinguda pel de doctor Pere Esquerdo per tornar el nom original a l'avinguda, aprovat en sessió plenària fa 88 anys, i reconèixer així públicament la personalitat i aportació d'Esquerdo a la nostra ciutat".

