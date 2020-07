​Busquen una dona de 82 anys desapareguda al Baix Empordà

Busquen una dona de 82 anys desapareguda des d'ahir a la tarda a Mont-ras (Baix Empordà). L'ajuntament ha fet una crida de voluntaris per participar en el dispositiu de recerca de la veïna d'aquest matí. El punt de trobada és el pavelló esportiu de la població i al dispositiu hi participen Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil i associacions. Segons concreta el consistori, la dona es podria haver desorientat ahir a les quatre de la tarda a la zona del carrer de la Font i la plaça de l'església.Preveuen fer batudes per la zona urbana i demanen que els voluntaris vagin equipats amb roba còmode adequada per a les temperatures altes. També demanen que qualsevol persona que la pugui veure contacti amb els serveis d'emergències.

