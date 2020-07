​El PDECat expulsa els dos regidors que han pactat una moció de censura amb ERC a Roda de Ter

El PDECat ha expulsat del partit els dos regidors que han pactat una moció de censura amb ERC a Roda de Ter (Osona). La decisió es va adoptar dilluns en una sessió extraordinària de la direcció executiva nacional, liderada per David Bonvehí.L'expulsió del PDECat dels associats Joan Moreno i Marina Quintana els relega a la posició de regidors no adscrits. D'aquesta manera, dels tres regidors que va aconseguir Junts per Roda a les passades eleccions només un, Albert Aguilar, es mantindrà sota aquestes sigles. La moció de censura contra l'actual alcalde, l'independent Albert Serra, que fins ara governava amb els tres edils de Junts per Roda, es votarà aquest dimecres al migdia.La votació es farà en un ple extraordinari en què el republicà Roger Corominas es convertirà en el nou alcalde, amb els cinc regidors d'ERC, més el suport dels dos edils no adscrits, Joan Moreno i Marina Quintana. En total seran set regidors, una majoria superior a la dels cinc edils independents i el regidor de Junts, Albert Aguilar.

