10 plans familiars per «respirar natura» amb FGC

PALLARS SOBIRÀ

Parcs naturals, esports d'aventura, gastronomia i patrimoni

El Pallars Sobirà és sinònim de paisatge, esports de muntanya, gastronomia i patrimoni els 365 dies de l'any. A l'estiu, amb les muntanyes més verdes que mai, és una destinació perfecta per a tota la família. Tant pels que busquen l'adrenalina, amb esports d'aventura com el ràfting, com pels que opten per excursions d'alta muntanya o rutes senderistes aptes per a tots els nivellsLes estacions d'Espot i Port Ainé són bons punts d'accés per aquestes activitats. Estan a tocar, respectivament, deli del, el més extens de Catalunya i que ocupa més del 55% de la superfície de la comarca.Una bona manera de conèixer el Parc Nacional, l'únic de Catalunya, és agafar un dels taxis 4x4 que surten del poble d'Espot. Van directes a l'estany de Sant Maurici –on no es pot accedir amb cotxe particular- i permeten contemplar l'espectacle dels Encantats reflectits en aquest embassament d'alta muntanya. Des d'allà, hi ha excursions senzilles –la cascada de Ratera o l'estany d'Amitges, per exemple- i altres de major dificultat.La Noguera Pallaresa és el riu on es va començar a practicar ràfting a Catalunya fa més de 35 anys. Al Pallars també es poden practicar altres esports aquàtics, tant d'aigües braves com tranquil·les: hydrospeed, descens de barrancs, caiac, piragüisme, entre d'altres. L'hípica, el paintball, els quads i els parcs d'aventures completen una oferta per a totes les edats i gustos. A més, cal destacar que gran part de la comarca està certificada com a Destinació de Natura i Muntanya en Família (Les Valls d’Àneu i els Pirineus-Noguera Pallaresa).