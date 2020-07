​El Barça negocia el retorn de Pau Gasol

ÚLTIMA HORA.



Hay negociaciones muy avanzadas entre el Barça y Pau Gasol, la vuelta del jugador de Sant Boi al Palau está más cerca que nunca. No está cerrado pero puede haber acuerdo inminente. pic.twitter.com/gCsYsGzKe9 — La Resistencia del Palau (@palauresist) July 7, 2020

El Barça està negociant el retorn de Pau Gasol al Palau, en unes converses que estan molt avançades. No està tancat però hi podria haver un acord imminent, segons avança la publicació digital La Resistencia del Palau L'arribada de Sarunas Jasikevicius a la banqueta blaugrana, amb qui Gasol manté una molt bona relació, hauria reactivat les converses. L’acord podria ser per a les properes dues temporades i serviria a l’aler pivot per preparar-se per als Jocs Olímpics de Tòquio.L'últim partit de Gasol com a professional va ser el 10 de març del 2019 amb els Milwaukee Bucks a San Antonio abans del seu traspàs als Portland Trail Blazers, equip amb el qual no va arribar a debutar.

