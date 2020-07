2.797 ancians van morir a les residències de Catalunya sense ser traslladats a l'hospital

Un total de 2.797 persones van morir a les residències catalanes entre el març i l'abril sense ser traslladats a un hospital. Són dades oficials extretes de les xifres facilitades per la Generalitat de Catalunya a les que ha tingut accés InfoLibre , on assenyala que els centres gestionats directament pel Govern es va evitar el trasllat de manera sistemàtica. Només 27 dels 183 ancians que van perdre la vida per coronavirus en els 16 centres de la Generalitat van ser derivats a un hospital.Les dades, que mostren un dels moments més difícils de la pandèmia a Catalunya -entre el març i l'abril-, assenyalen que el 72% de persones de les residències van morir als centres i no a l'hospital. Són xifres de persones confirmades que patien el coronavirus o mostraven símptomes clars d'haver-se contagiat a l'hora de la seva mort. Segons la informació d'InfoLibre , en 68 dels centres de residències de gent gran el nombre de derivacions hospitalàries no va arribar al 20% entre les persones que van acabar morint. En aquesta llista hi ha sis geriàtrics on el 100% de les defuncions van ser al centre -un total de 101 defuncions i cap trasllat-: Ballús, (Valls, 23 morts); Puig d'en Roca (18 morts, centre gestionat per la Generalitat); Collblanc Company Social (l'Hospitalet de Llobregat, 18 morts); Rocaprevera, (Torelló, 16 morts); Vallès (Sabadell, 16 morts) i Can Serra (Sant Esteve Sesrovires, 10 morts). A 21 centres va haver-hi un 90% de les defuncions als mateixos centres residencials.La informació arriba el mateix dia que s'ha celebrat al Parlament de Catalunya el ple extraordinari per abordar la situació dels centres residencials de gent gran durant la pandèmia de coronavirus.

