Més de 250 professionals sanitaris responen la crida de Salut per treballar a Lleida

Comella considera que els 260 efectius seran suficients per donar resposta als rebrots del Segrià i demana que se segueixin extremant les mesures de seguretat. Actualment, el departament de Recursos Humans, ha explicat, està contactant amb aquests professionals sanitaris i s'aniran incorporant "quan siguin necessaris", tant a l'Arnau com a l'Atenció Primària.Pel que fa a possibles derivacions de pacients crítics a altres hospitals, Comella ha explicat que es traslladaran a diversos centres hospitalaris de Catalunya, prioritzant aquells que estiguin més a prop de les famílies. Tot i que es podrien derivar pacients de tota mena, el director del Servei Català de la Salut ha dit que principalment es traslladaran pacients 'no covid'.Comella ha recordat que a la comarca del Segrià hi ha uns 200.000 habitants i que 40.000 d'aquests estan considerants vulnerables, i per tant "població de risc", sigui per edat o per patologies prèvies. És per això, ha dit, que engegaran accions "proactives" per protegir-los "al màxim".Pel que fa a l'ús de la mascareta, Comella ha assegurat que al Segrià és obligatòria des de dissabte, quan es va confinar la comarca, i que es farà extensible a tot Catalunya, independentment de la distància de seguretat.