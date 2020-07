Confirmat un brot a Alcanar per una festa en una casa particular

El servei de vigilància epidemiològica de les Terres de l'Ebre ha confirmat aquest dimarts un brot de coronavirus a Alcanar, amb el focus en una festa realitzada en una casa particular per un grup de joves.Actualment, hi ha tres positius registrats i les autoritats estan realitzant el seguiment a 34 contactes. El primer cas que va presentar símptomes va fer-ho el passat dimecres, 27 de juny. Fins ara, no hi ha cap cas hospitalitzat i els contactes es troben en aïllament pendents dels resultats de les proves PCR que se'ls han realitzat.Segons els informes del servei de vigilància epidemiològica, els factors contribuents al contagi del virus haurien estat no seguir les recomanacions bàsiques: el distanciament físic i l'ús de la mascareta.Des del la Regió Sanitària Terres de l'Ebre insisteixen en la necessitat de fer compliment de les recomanacions bàsiques per tal d'evitar la transmissió de la Covid-19.

