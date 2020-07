L'OMS admet que el coronavirus podria transmetre's per l'aire

Allegranzi ha volgut subratllar que aquest és un camp de recerca que “està creixent” i que ha posat de manifest "evidències emergents" al voltant de la transmissió de la covid-19 per l'aire, per bé que "no són definitives". "Per tant, la possibilitat" d'aquesta via de contagi en escenaris "molt específics", com ara ambients tancats, amb molta gent i poc ventilats "no pot ser descartada".Per la seva banda, la responsable d'emergències sanitàries de l'OMS, Maria van Kerkhove, ha explicat que l'organització treballa amb el grup de científics des de l'1 d'abril i que des de fa setmanes elabora un informe sobre aquesta possible via de contagi "per intentar consolidar" tot el coneixement que se'n té, una investigació que ha de veure la llum "en els pròxims dies".L'organisme va negar a finals del mes de març, quan el coronavirus estava en ple moment d'expansió per tot el planeta, que el virus ens transmetés per l'aire. Tot i això, ara mateix l'OMS ha insistit fins ara sobre l'escassa evidència científica que existeix sobre la possibilitat que el nou coronavirus es transmeti per l'aire, si bé ha reconegut que la transmissió aèria sí que pot ser possible en circumstàncies i entorns específics en els quals es realitzen procediments o tractaments de suport que generen aerosols